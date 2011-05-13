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Spor

NBA'DE SEZONUN EN İYİ İLK 5'İ NEW YORK (A.A)

13 Mayıs 2011 13:56

-NBA'DE SEZONUN EN İYİ İLK 5'İ  NEW YORK (A.A) - 13.05.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi ilk 5'i açıklandı. ABD ile Kanada'daki 119 gazetecinin oylarıyla belirlenen en iyi ilk 5'te, Derrick Rose, LeBron James, Dwight Howard, Kobe Bryant ve Kevin Durant yer aldı. Normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Derrick Rose, sezonun en iyi ilk 5'inde ilk kez yer alırken, bu unvana daha önce 2 kez layık görülen LeBron James 4'ü üst üste olmak üzere 5. kez en iyi 5'te yer buldu. Yılın en savunma oyuncusu seçilen ve normal sezonda 66 kez ''double double'' yapma başarısını gösteren Dwight Howard da 4. kez üst üste en iyi 5'e seçildi. Son 6 yıldır en iyi 5'te yer bulan Kobe Bryant ise toplamda 9. kez en iyiler arasında yer aldı. En iyi ikinci ilk 5'e ise Dwyane Wade, Russell Westbrook, Pau Gasol, Dirk Nowitzki ve Amare Stoudemire seçildi.

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