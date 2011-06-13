-NBA'DE ŞAMPİYON DALLAS MAVERİCKS MİAMİ (A.A) - 13.06.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 2010-2011 yılının şampiyonu Dallas Mavericks oldu. Mavericks, Doğu ve Batı Konferansı temsilcilerini karşı karşıya getiren final serisinin 6. maçında rakibini 105-95 yenmeyi başardı ve seride durumu 4-2'ye getirerek tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Dallas'ta oyuna kenarda başlayan ve 34 dakika süre alan tecrübeli oyuncu Jason Terry, 27 sayı üreterek hem gecenin en skorer oyuncusu oldu, hem de şampiyonluğu getiren galibiyette başrolü oynadı. Finallerin en değerli oyuncusu seçilen Dirk Nowitzki ise diğer maçlarına göre daha etkisiz kaldığı karşılaşmayı 21 sayı 11 ribaund ile tamamladı. Alman oyuncu, boyalı alandan yaptığı 27 denemeden sadece 9'unda başarılı oldu. 3 sayı çizgisinin dışından 7 kez şut çeken ancak sadece birinde sayı üretebilen Nowitzki, son çeyrekte kaydettiği 10 sayıyla Miami Heat'in maça ortak olma şansını engelleyen isimlerin başında geldi. Miami Heat'te ise maça hızlı başlayan ve ilk çeyrekte 9 sayı üreten LeBron James, maçın geri kalan kısmında aynı etkili performansı sergileyemedi ve karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı. Evsahibi takımda Chris Bosh 19, Mario Chalmers 18 sayıyla oynadı. Bir diğer yıldız oyuncu Dwyane Wade ise 17 sayı kaydetti. Miami'nin kaybetmesinde en büyük etken, basit top kayıpları ve 3 sayı yüzdesindeki düşüklük oldu. Miami Heat, toplamda 27 top kaybı yaptı ve 3 sayı çizgisinin dışından yapılan 23 denemenin sadece 7'sinde başarılı olabildi.