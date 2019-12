-NBA'de işler iyice karıştı NEW YORK (A.A) - 15.11.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), takım sahiplerinin lokavtın sona erdirilmesi için yaptığı son teklif de oyuncular sendikası tarafından reddedildi ve 2011-2012 sezonu büyük bir çıkmaza girdi. New York'da dün gece yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Oyuncular Sendikası Başkanı Billy Hunter, takım sahiplerinin son toplu iş sözleşmesi teklifini ''ültimatom'' olarak nitelendirdi ve ''Oyuncular, bu ültimatomu kabul etmeye hazır değil'' diyerek, teklifi hiç adil bulmadıklarını söyledi. Bu aşamadan sonra NBA yönetimine karşı yasal yollara başvuracaklarını belirten Hunter, Antitröst davası (ABD'de uygulanan Antitröst yasaları, piyasadaki haksız ya da tekelci sayılan uygulamaları kısıtlayan yasalardır. Firmalar arası rekabet koşullarını çeşitli yasalar aracılığıyla korumaya yönelik en uzun ömürlü politikadır) açacaklarını da ifade etti. Oyuncu temsilcilerinin basın toplantısına, Kobe Bryant ve Carmelo Anthony gibi ünlü NBA oyuncuları da katıldılar ve teklifin reddi konusunda hemfikir olduklarını söylediler. NBA Başkanı David Stern ise yaptığı açıklamada, hayal kırıklığına uğradığını ve sezonun oynanması konusunda endişeli olduğunu belirtti. Stern, ''Sendikanın aldığı karar sorumsuzca. Billy Hunter, sezonu tehlikeye atmayı ve sendikasının üyelerinin büyük bir ücretten mahrum kalmasını seçti'' diye konuştu. Sendikanın dünkü toplantısında, takım sahiplerinin son teklifinin kabul edilmesi halinde sezonun 15 Aralık'ta başlayabileceği bildirilmişti. NBA yönetimi, gelirlerin yarı yarıya paylaşılması maddesini de içeren teklifin reddedilmesi halinde sert bir tavır sergileyeceğini ve sonraki teklifin oyuncuların çok daha zararına olacağını açıklamıştı. NBA Başkanı Stern, iki tarafın da endişelerini giderecek bir teklif sunduklarını ve her takımın 72 maç yapacağı yeni sezonun 15 Aralık'ta başlayabileceğini söylemişti. -Lokavt- NBA'de, özellikle oyuncu maaşları ve NBA gelirlerinin paylaşılması konusunda takım sahipleriyle oyuncular arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Temmuz'da lokavta gidilmişti. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, kasım ayındaki 221 maçın tamamı iptal edilmişti. NBA takımlarının sahipleri, ligdeki 30 takımdan 22'sinin geçen sezon zarar ettiğini ve bu nedenle oyuncu gelirlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor. Yöneticiler, ilk önce son sözleşmede yüzde 57 olarak belirlenen oyuncu gelirlerini yüzde 47'ye çekmek ve oyuncularla daha kısa süreli kontratlar imzalanmasını talep ettiler. Oyuncular sendikası ise görüşmelerde, yüzde 57 olan gelirleri yüzde 53'e indirmeyi kabul etti. Son görüşmelerde oyuncular bu oranı yüzde 52'ye kadar çekmişti, ancak takım sahipleri bu oranın yüzde 50-50 olarak belirlenmesinde ısrarcı olmuştu. NBA tarihinde maçlar ikinci kez iş sözleşmesindeki bir anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Daha önce benzeri bir kriz 1998-1999 sezonunda meydana gelmiş ve o dönem normal sezonda bir takım 82 yerine 50 maç yapmıştı. 1998-1990 sezonu şubat ayında başlamış, lokavt 204 gün sürmüştü.