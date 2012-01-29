-NBA'de İlyasova'nın takımı galip ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks, Bradley Center'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 100-89 yendi ve 19 maçta 8. galibiyetini aldı. Bucks'ta Drew Gooden 23 sayı 8 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Ersan İlyasova, 24 dakika süre aldığı maçı 15 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Lakers'da ise Kobe Bryant 27 sayı, 9 asist, 8 ribaund ile oynadı. Takımın ikinci en skorer ismi, rakip potaya 15 sayı bırakan Andrew Bynum oldu. -Utah Jazz: 96 - Sacramento Kings: 93- Gecenin bir diğer maçında, Utah Jazz ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi. Utah'daki Energy Solutions Arena'da oynanan maçta Jazz, rakibine 96-93 ile üstünlük sağlarken, maçın en skorer ismi, konuk ekibin 31 sayı kaydeden basketbolcusu Tyreke Evans oldu. Utah Jazz'da ise 21 sayıyla oynayan Gordon Hayward ile 20 sayıyla oynayan CJ Miles galibiyette önemlirol oynadı. Jazz'ın Türk basketbolcusu Enes Kanter ise 14 dakika 34 saniye süre aldığı maçı 4 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Philadelphia 76ers: 95 - Detroit Pistons: 74 Charlotte Bobcats: 99 - Washington Wizards: 102 Houston Rockets: 97 - New York Knicks: 84 Phoenix Suns: 86 - Memphis Grizzlies:84