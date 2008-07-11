NBA'de hareketli günler başladı

NBA'de gündem transfer. Gözler sözleşmesi sona eren oyuncuların üzerinde, en çok dikkat çeken olay, Elton Brand'in sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanmayıp Los Angeles Clippers'tan ayrılması ve Philadelphia 76'ers'la sözleşme imzalaması oldu.



Yeniden yapılanmaya giden Sixers böylece sezon öncesinin en flaş transferine imza attı. 1999'da Chicago Bulls tarafından ilk tur ilk sırada seçilen Brand, geçen sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 8 maçta forma giyebilmiş, 17.6 sayı ve 8 ribaunt ortalaması tutturmuştu. 29 yaşındaki yıldız Philadelphia'dan beş yıllığına 82 milyon dolar alacak.

20 MİLYON DOLARI REDDETTİ

Clippers'ın, Golden State Warriors'tan Baron Davis'i almasıyla Los Angeles ekibinde kalması beklenen Brand bu kararıyla herkesi şaşırtırken, yıldız oyuncunun menajeri David Falk, Clippers yönetiminin 'İstediğimiz parayı kabul edersin ya da gidersin' şeklindeki tavrının bunda etkili olduğunu söyledi. Falk, Clippers'ın Sixers'ın verdiği paradan 20 milyon dolar daha az önerdiğini belirtti. Bu arada Golden State Warriors'ın Elton Brand'e 90 milyon dolar önerdiği ancak yıldız oyuncunun Philadelphia'yı seçtiği belirtildi.



Philadelphia, yaz sezonuna, 'salary cap' sınırının 11 milyon dolar altında girmişti ancak bu miktar Elton Brand gibi bir yıldızla sözleşme imzalamaya yetmeyeceğinden Pennysylvania ekibi forvet Rodney Carney'i, ilk tur draft hakkıyla birlikte Minnesota Timberwolves'a göndermiş ve takımın toplam maaş miktarını düşürmüştü.



DAVIS'E KARŞILIK MOGETTE

Elton Brand'i alamayan Golden State Warriors da 'free agency'ye hızlı girdi ve yıldızı Baron Davis'i kapan Clippers'tan Corey Maggette'i aldı. Maggette da Davis gibi sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanmayarak serbest kaldı. Golden State ayrıca Lakers'ın sınırlı serbest forveti Ronny Turiaf'e 4 yıl için 17 milyon dolarlık sözleşme önerdi. Eğer Lakers 7 gün içinde oyuncuya aynı sözleşmeyi önermezse 25 yaşındaki oyuncu Warriors'lı olacak.





DİĞER TRANSFER GLİŞMELERİ



Serbest oyuncularla sözleşme imzalama yasağının kalkmasından hemen sonra takımların renklerine bağladıkları veya yeniden kontrat önerdikleri isimler şöyle:



* Philadelphia: Elton Brand (Forvet)

* Memphis: Marc Gasol (pivot)

* Dallas: Jose Barea (Gard), DeSagana Diop (pivot)

* Sacramento: Beno Udrih (Gard), Sean Singletary (Gard), Patrick Ewing Jr (Forvet)

* Toronto: Jose Calderon (Gard)

* New Jersey: Chris Douglas-Roberts (Gard)

* Washington: JaVale McGee (Forvet)

* Milwaukee: Luc Richard (Forvet)

* Miami: James Jones (Forvet), Mario Chalmers (Gard)

* Portland signed guard Jerryd Bayless.

* New York: Chris Duhon (Gard)

* Portland, Jarrett Jack (gard), Brandon Rush (gard), Josh McRoberts (forvet) ve bir miktar para karşılığında Indiana'dan Jerryd Bayless (gard) ve Ike Diogu'yu (forvet) aldı.

* Indiana, Jermaine O'Neal (forvet) ve Nathan Jawai'yi (pivot) Toronto'ya verdi. Karşılığında TJ Ford (gard), Maceo Baston (forvet), Radoslav Nesteroviç (pivot) ve Roy Hibbert'ı (pivot) aldı.

* Philadelphia, forvet Rodney Carney'i, pivot Calvin Booth'u ve bir ilk tur draft hakkını Minnesota Timberwolves'a verip ikinci tur draft hakkı aldı. (Spor Servisi)