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Spor

NBA'de haftanın panoroması

NBA'de bir haftayı daha geride bırakırken ligde neler olup bittiğini, 'kim kaç atmış', 'kim kaç tutmuş' veya 'hangi takım haftaya damgasını vurdu' gibi sorular

11 Kasım 2008 02:00


NBA'de bir haftayı daha geride bırakırken ligde neler olup bittiğini, 'kim kaç atmış', 'kim kaç tutmuş' veya 'hangi takım haftaya damgasını vurdu' gibi soruların cevaplarını artık her hafta takip edebileceksiniz


ARA GÖZBEK / Tempo24 


İlk kez hazırlamış olduğumuz NBA panoromasında haftanın takımı üst üste 5'inci maçını kazanan Boston Celtics olurken, haftanın oyuncusu Phoenix Suns'ın pota altı gücü Amare Stoudamire oldu. Bu sezon çok etkili oynayan Amare, son haftaya adeta damgasını vurdu.

Memphis Grizzlies pivotu Marc Gasol haftanın çaylağı seçildi ve abisi Pau Gasol'u Memphis seyircisine unutturmaya başladı. İkinci haftayı geride bırakırken istatistiklerde krallığa yarışan bir çok oyuncunun takımı ligde düşüşte olduğu dikkat çekiyor. Haftanın olayı 'Allen Iverson' takası olurken bir çok otoriteye göre bu 'yılın olayı'ydı. İşte sizlere NBA'de bu haftanın panoroması.













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