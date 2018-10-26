NBA'de gecenin sonuçları: Cedi Osman'lı Cavaliers yine kazanamadı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 4 maçla devam edildi.

Türk basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons kaşısında 110-103'lük skorla kaybetti. Karşılaşmada Pistons'ın pivotu Andre Drummond çok iyi bir performans sergiledi ve 26 sayı, 22 ribaund ile 'double-double' yaptı. Osman karşılaşmada 30 dakika parkede kalmasına rağmen pek bir varlık sergileyemedi. Osman karşılaşmada 3 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydetti. Bu skorla Pistons namağlup kalmayı başardı. Cavaliers'ın ise ligde hala galibiyeti bulunmuyor.

Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 121-114 mağlup etti ve bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen LeBron James, 28 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile 'triple-double' yaptı. Nuggets'ta Nikola Jokic 24 sayı, 11 ribaund, 3 asist üretti.

Portland Trail Blazers deplasmanda Orlando Magic'i 128-114 mağlup etti. Blazers'ta Damian Lillard 41 sayı, 7 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. CJ McCollum 22 sayı attı. Magic'te Nikola Vucevic 24 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı. Terrence Ross 21 sayıyla katkı verdi.

Boston Celtics deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 101-95 mağlup etti. Celtics'te Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile galibiyetin mimarlarından oldu. Jayson Tatum 24 sayı attı ve 6 ribaund aldı. Thunder'da Paul George 22 sayı attı ve 8 ribaund aldı. Russell Westbrook 13 sayı, 15 ribaund, 8 asist üretti.

Sonuçlar:

Orlando Magic(2-3)-Portland Trail Blazers(3-1): 114-128

Detroit Pistons(4-0)-Cleveland Cavaliers(0-5): 110-103

Oklahoma City Thunder(0-4)-Boston Celtics(3-2): 95-101

Los Angeles Lakers(2-3)-Denver Nuggets(4-1): 121-114