NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi(NBA) geçtiğimiz gece 11 maçla devam etti.

Golden State Warriors, Washington Wizards ile evinde oynadığı karşılaşmada tam 144 sayı buldu. Stephen Curry 31 dakikada 51 sayı üretti, Wizards'da ise Bradley Beal 23 sayı buldu. Warriors aldığı 144-122'lik galibiyetle bu sezon parkeden 4'üncü kez galip ayrıldı.

Los Angeles Lakers deplasmandfa Phoenix Suns'ı 131-113 mağlup etti ve LeBron James yeni takımında ilk galibiyetini aldı. Lance Stephenson, Lakers adına 23 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist kadederek 'triple-double'a çok yaklaştı. Suns'tın ilk sene oyuncusu Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaund ile 'double-double' yaptı.

Brooklyn Nets deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-86 mağlup etti. Karşılaşmada Türk basketbolcu Cedi Osman 24 dakikada 8 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Cavaliers'ın bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

NBA'de geçtiğimiz gece alınan tüm sonuçlar şöyle: