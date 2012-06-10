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Spor

NBA'de finalin adı; Miami Heat-Oklahoma

Doğu Konferansı final serisi maçında Boston Celtics'i 101-88 mağlup eden Miami Heat, finalde Batı Konferansı şampiyonu Oklahoma City'nin rakibi oldu

10 Haziran 2012 15:45

NBA'de Doğu Konferansı final serisi maçında Boston'ı mağlup eden Miami seride durumu 4-3'e getirerek finalde Batı Konferansı şampiyonu Oklahoma'nın rakibi oldu.
 
Doğu Konferansı final serisi maçında Boston Celtics'i 101-88 mağlup eden Miami Heat, finalde Batı Konferansı şampiyonu Oklahoma City'nin rakibi oldu.

Miami'de yıldız oyuncu LeBron James 31 sayı - 12 ribaund - 2 asistle 'double double' yaparak maça damgasını vuran isim olurken, Dwyane Wade 23 sayı - 6 ribaund - 6 asist, Chris Bosh 19 sayı - 8 ribaund, Shane Battier 12 sayı - 1 ribaund - 1 asist, Mario Chalmers 9 sayı - 4 ribaund - 7 asist, Udonis Haslem 7 sayı - 6 ribaund ve James Jones 1 ribaundla maçı tamamladı.

Boston'da Rajon Rondo 22 sayı - 10 ribaund - 14 asistle 'triple double' yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamazken, Paul Pierce 19 sayı - 4 ribaund - 1 asist, Brandon Bass 16 sayı - 5 ribaund, Ray Allen 15 sayı - 3 ribaund - 1 asist, Kevin Garnett 14 sayı - 7 ribaund - 2 asist, Ryan Hollins 2 sayı - 2 ribaund - 1 asist ve Mickael Pietrus 2 ribaundla oynadı.

Final serisi ilk maçı 13 Haziran'da başlayacak.

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