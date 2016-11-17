NBA'de Donald Trump boykotu

NBA takımlarından Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies ve Dallas Mavericks, bundan böyle Donald Trump'ın sahibi olduğu otellerde konaklamayacaklarını açıkladı.



Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD çapında patlak veren protesto gösterilerine 3 NBA takımından da destek geldi.



Başkanlık yarışında Hillary Clinton'ı destekleyen Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks ve Memphis Grizzlies'in sahipleri, takımlarının bundan böyle Trump'ın sahibi olduğu otellerde konaklamayacaklarını açıkladı.

Trump'ın otellerinde konaklamak için başkanlık seçimleri öncesi yer ayırtan 7 NBA takımının da sözleşmeleri sona erdikten sonra Mavericks, Bucks ve Grizzlies ile aynı yolu izlemeleri bekleniyor.

"Irkçı birini başkan seçtiğimize inanmıyorum"

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından efsanevi San Antonio Koçu Gregg Popovic midesinin bulandığını söylemiş; Detroit Genel Menajeri ve Koçu Stan van Gundy ise "Açıkça ırkçı birini başkan seçtiğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.