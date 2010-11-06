-NBA'DE ''ÇAYLAK''LARIN İLK KARŞILAŞMASI BOSTON (A.A) - 06.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), ''çaylak'' sezonlarını geçiren milli basketbolcular Semih Erden ile Ömer Aşık, ilk kez Boston'da karşı karşıya geldi. Semih Erden'li Boston Celtics, Ömer Aşık'lı Chicago Bulls'u, normal süresi 96-96 berabere tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda 110-105 yendi. Boston'da TD Garden Arena'da oynanan mücadelede, her iki genç oyuncu da oyuna kenarda başladı. Antrenörlerinin zaman zaman şans verdiği çaylaklar, oyunda kaldıkları süre içinde de birbirlerini savundular. Chicago Bulls forması giyen Ömer Aşık, sahada 11 dakika 35 saniye kalırken, karşı potaya 2 sayı bıraktı. Celtics karşısında agresif bir oyun sergileyen Aşık, bir de ribaunt aldı. Bulls formasıyla NBA'e adım atan milli basketbolcu, savunduğu Semih Erden'e de 1 faul yaptı. NBA'in köklü takımlarından Celtics formasıyla sahada mücadele eden Semih Erden ise faul sorunu yüzünden sahada 10 dakika 18 saniye kaldı. Bu süre içinde 2 sayı atabilen milli basketbolcu, rakip oyuncuların üzerinden 3 ribaunt aldı. 4 faul yapan Erden, teknik direktörü Doc Rivers tarafından son çeyrekte ve uzatma dakikalarında oyunda yer almadı. Karşılaşmada, Celtics'de Ray Allen 25, Kevin Garnett 16, Glen Davis 15, Jermaine O'Neal 12 sayı ile oynadı. Chicago Bulls'ta ise Joakim Noah 26, Luol Deng 20, Derrick Rose da 18 sayı attı. -TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER- NBA'e ilk kez bu yıl adım atarak Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde aktif olarak mücadele eden Türk oyuncular arasına katılan iki oyuncu, karşılaşma öncesi Türk bayrağıyla NBA için poz verdi. Anadolu Ajansı'na soyunma odasında açıklamalarda bulunan iki oyuncudan Ömer Aşık, ''Semih'e karşı oynamak tabii ki farklı bir duygu. Buraya Celtics'i yenmeye gelmiştik, iyi de oynadık. Ancak, uzatma dakikalarında mücadeleyi kaybettik'' dedi. Semih'le çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Aşık, maç sonrası rakip takımda oynayan arkadaşıyla buluşacaklarını söyledi. Semih Erden ise üst üste aldığı fauller sonrası moralinin bozulduğunu, bu yüzden çok da etkili olamadığını kaydederken, Ömer Aşık'a karşı oynamanın heyecan verici olduğunu belirtti. Sahada birbirlerini savunduklarını ifade eden Erden, daha uzun yıllar ligde Ömer Aşık ile birlikte yer almayı arzu ettiğini vurguladı. -ERDEN OMZUNDAN AMELİYAT OLABİLİR- Boston Celtics'de Shaquille O'Neal'ın yedeği olan milli basketbolcu Erden, sakatlığının geçmediğini ve ameliyat olmak zorunda kalabileceğini bildirdi. Takıma katılmadan önce olan sakatlığının sezon öncesi hazırlık maçları sırasında nüksettiğini ve düzelmediğini anlatan Erden, ''Takımdakiler en iyi şekilde ilgileniyorlar, ama ameliyat olmak durumunda kalacağım sanırım. Durum önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Bir süre takımdan uzak kalabilirim'' dedi.