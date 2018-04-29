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BBC Türkçe

NBA yıldızı LeBron James: ABD'de siyah olmak zor

NBA'in en çok kazanan basketbolcusu, "İstediğiniz kadar paranız, ününüz olsun...Amerika'da siyah olmak hâlâ zor" dedi. LeBron James'in Los Angeles'taki evinin kapısına, ABD genelinde siyahlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyay

29 Nisan 2018 20:30

Los Angeles'taki evinin kapısına sprey boyayla, ABD genelinde siyahlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime yazılan NBA (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) yıldızı LeBron James, ilk kez olayla ilgili olarak konuştu.

San Francisco'da NBA final serisinin ilk maçına hazırlanan James "Ne kadar çok paranız, ününüz olursa olsun... Ne kadar çok insan size hayran olursa olsun... Amerika'da siyah olmak hâlâ zor" dedi.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı James, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irkçılık dünyada hep var olacak, Amerika'nın da bir parçası. Özellikle Afrika kökenli Amerikalılar bunu her gün yaşıyor. Afrika kökenli Amerikalılar olarak burada kendimizi diğerleriyle eşit hissedebilmemiz için daha çok yol katetmemiz gerek."

2016-2017 NBA sezonu final serisinin ilk maçında Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers TSİ 04:00'de karşı karşıya gelecek.

LeBron James'in evinin kapısına yazılan duvar yazısı, Çarşamba sabahı yerel saatle 06:45 sularında fark edildi.

Los Angeles polisi, Çarşamba sabahı kendilerine bildirilen duvar yazısını yazanları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor.

32 yaşındaki James, Los Angeles'taki evini 2015'te 21 milyon dolara satın almıştı.

NBA'in en fazla kazanan oyunucusu olan James, Cleveland Cavaliers'tan yılda 30 milyon dolar alıyor

James geçen hafta NBA play-offlarında 5989. sayısını atarak, 19 yıldır efsanevi basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekoru kırmış ve play-offların en skorer oyuncusu olmuştu.

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