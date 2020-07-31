NBA yeniden başladı; parkeye 'Black Lives Matter' yazıldı, oyuncular tişört giyerek diz çöktü

Yaklaşık 5 ay önce Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen NBA, yeniden başladı. NBA oyuncuları, ülkedeki sosyal adaletsizliğe ve "Black Lives Matter" (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketine desteklerini diz çökerek gösterdi. Milli marş sırasında tüm oyuncular, "Black Lives Matter" tişörtleri giyerek diz çöktü.

Lakers'ın All-Star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James, 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ile Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Utah Jazz geriden gelip kazandı

Utah Jazz, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.

Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley, 20 sayı ve Rudy Gobert, 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram, 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick, 21 sayıyla maçı tamamladı.

"Black Lives Matter" parkeye yazıldı

TSİ 04.00'te başlayan Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers maçında, ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayarak ülkeyi saran protestolara gönderme yapıldı. Parkeye 'Black Lives Matter' yazıldı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James ve takım arkadaşları da parkeye aynı sloganı taşıyan siyah tişörtlerle çıktı ve ABD ulusal marşı esnasında diz çöktü.

"Black Lives Matter" ne demek?

Black Lives Matter, ABD'de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka karşı uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı kurulmuş sivil toplum hareketi.