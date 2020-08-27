NBA takımlarının boykot kararının ardından fikir ayrılığı: LeBron James toplantıyı terk etti

NBA takımlarının ABD'de yaşanan ırkçılık olayları ve polis şiddetini boykot kararının ardından oyuncular arasında yapılan toplantıda LA Lakers ve LA Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermeyince Lakers’lı LeBron James toplantıyı terk etti.

Sözcü Skor'un aktardığı habere göre, NBA oyuncuları arasında boykot kararının ardından bir toplantı gerçekleşti. NBA yönetiminin boykottan sonra maçları ertelediğini duyurmasının ardından yapılan toplantıda LA Lakers ve LA Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermeyince Lakers’lı LeBron James toplantıyı terk etti.

James, kulüp sahiplerinin de görüşmelere katılması gerektiğini ve aksiyon almaları gerektiğini belirtirken, yıldız oyuncunun bu tepkisinin ardından Clippers ve Lakers’lı diğer oyuncular da toplantıdan ayrıldı.

LeBron James’in bu hareketinden sonra toplantıda söz alan Miami’li Udonis Haslem ise "Lakers ve Clippers oyuncuları olmadan sezona nasıl devam edem edecek? ifadelerini kullandı.