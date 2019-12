NBA şampiyonu Dallas Maverick

T24 -



Mavericks, Doğu ve Batı Konferansı temsilcilerini karşı karşıya getiren final serisinin 6. maçında rakibini 105-95 yenmeyi başardı ve seride durumu 4-2'ye getirerek tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.





Dallas'ta oyuna kenarda başlayan ve 34 dakika süre alan tecrübeli oyuncu Jason Terry, 27 sayı üreterek hem gecenin en skorer oyuncusu oldu, hem de şampiyonluğu getiren galibiyette başrolü oynadı.





Finallerin en değerli oyuncusu seçilen Dirk Nowitzki ise diğer maçlarına göre daha etkisiz kaldığı karşılaşmayı 21 sayı 11 ribaund ile tamamladı. Alman oyuncu, boyalı alandan yaptığı 27 denemeden sadece 9'unda başarılı oldu. 3 sayı çizgisinin dışından 7 kez şut çeken ancak sadece birinde sayı üretebilen Nowitzki, son çeyrekte kaydettiği 10 sayıyla Miami Heat'in maça ortak olma şansını engelleyen isimlerin başında geldi.





Miami Heat'te ise maça hızlı başlayan ve ilk çeyrekte 9 sayı üreten LeBron James, maçın geri kalan kısmında aynı etkili performansı sergileyemedi ve karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı.





Evsahibi takımda Chris Bosh 19, Mario Chalmers 18 sayıyla oynadı. Bir diğer yıldız oyuncu Dwyane Wade ise 17 sayı kaydetti.





Miami'nin kaybetmesinde en büyük etken, basit top kayıpları ve 3 sayı yüzdesindeki düşüklük oldu. Miami Heat, toplamda 27 top kaybı yaptı ve 3 sayı çizgisinin dışından yapılan 23 denemenin sadece 7'sinde başarılı olabildi.







İlk şampiyonluk





NBA'de 1980 yılında mücadele etmeye başlayan Mavericks, ilk kez şampiyon oldu. 1984'ten itibaren 7 yılda 6 kez play-offlara kalma başarısı gösteren takım 1990'larda inişe geçti ve 10 yıl play-offlara kalamadı.





2001'de Dirk Nowitzki, Michael Finley ve Steve Nash gibi oyuncuların transfer edilmesinin ardından Dallas Mavericks'de uzun süren başarısızlık dönemi sona erdi ve 2001'de takım tekrar play-offlara kalma başarısı gösterdi.





Mavericks 2001'den bugüne kadar her sezon play-offlarda mücadele etti. 2006'da Batı Konferansında şampiyon olarak ilk kez NBA'de final oynayan Mavericks, Miami Heat'e karşı 2-0 öne geçmesine rağmen seriyi 4-2 kaybetti.





Dallas Mavericks, bu yıl normal sezonu 57 galibiyet 25 yenilgiyle tamamladı. Play-offlarda ilk turda Portland Trail Blazers'ı 4-2 yenen Mavericks, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers'ı 4-0 ile geçti.







Mavericks, konferans finalinde de Oklahoma City Thunder'ı 4-1 yenerek adını NBA finaline yazdırdı.







Son 20 şampiyon





NBA'de son 20 yılda şampiyon olan takımlar, finaldeki rakipleri ve final serilerinin sonuçları şöyle:



ŞAMPİYON RAKİP SONUÇ

-----------------------------------------------------

2010 - Los Angeles Lakers - Boston Celtic 4-3

2009 - Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4-1

2008 - Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4-2

2007 - San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4-0

2006 - Miami Heat - Dallas Mavericks 4-2

2005 - San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4-3

2004 - Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4-1

2003 - San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4-2

2002 - Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4-0

2001 - Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4-1

2000 - Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4-2

1999 - San Antonio Spurs - New York Knicks 4-1

1998 - Chicago Bulls - Utah Jazz 4-2

1997 - Chicago Bulls - Utah Jazz 4-2

1996 - Chicago Bulls - Seattle SuperSonics 4-2

1995 - Houston Rockets - Orlando Magic 4-0

1994 - Houston Rockets - New York Knicks 4-3

1993 - Chicago Bulls - Phoenix Suns 4-2

1992 - Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 4-2

1991 - Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 4-1