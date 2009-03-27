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Spor

NBA Panorama

Bu haftanın panaroması bir hayli ilginç. Neden mi? Çünkü vardığım sonuÇlar tamamen istikrarsız. Ara Gözbek hazırladı

27 Mart 2009 02:00

Bu haftanın panaroması bir hayli ilginç.
Neden mi?
Çünkü vardığım sonuÇlar tamamen istikrarsız.

Haftanın oyuncusu haftanın takımından farklı. Haftanın takımı ise haftanın koçuyla bir alakası yok. Haftanın takımını Phoenix Suns seçmemin nedeni çok açık. Tamam son 5 maçtır kazanıyorlar ama asıl endne bu değil. Eğer galibiyet sersine baksaydım kesinlikle Cleveland olurdu.

Son 9 maçtır yenilmiyorlar. Ama Phoenix tüm kaoslara rağmen, tüm sakatlıklara , şansızlıklara ve Amare'siz olmaya rağmen playoff'a girmek için direniyorlar ve büyük ihtimalle playoff'lara 8inci sıradan yer bulacaklar. Burada Shaq'ın ekstra performanslarını ve Jason Richardson'ın patlamasını göz ardı etmeyelim.

Haftanın oyuncusu ise MVP ödülünün 3 büyük adayından biri. Dwyane Wade. MVP kim seçilirse seçilsin herkes bir konuda hem fikir..Dywnae Wade bu ezon adeta damgasını vurdu. Öyle ki bunu aslında bir yazı olarak masaya yatırıp inceleyebiliriz. NBA, MVP yarışı ve Dwyane Wade... çünkü böyle giderse her hafta parça parça bahsetmek zorunda kalacağız.













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