NBA'de son günlerde ne Lakers, ne Boston ne Cavs damgasını vurdu. Ara Gözbek'in hazırladığı NBA Panorama için tıklayınız
03 Mart 2009 02:00
NBA'de son günlerde ne Lakers, ne Boston ne Cavs damgasını vurdu. Takım olarak Utah Jazz haftaya damgasını vurdu diyebilirim.
Ama haftanın açık ara en iyi oyuncusu kuşkusuz Shaquille O'Neal. Shaq, All-Star sonrası ve birazda sakatlıklar sebebiyle Suns'ın tek hücum opsiyonu olması nedeniyle adeta maçları domine ediyor. Toronto Maçında rakip potaya 45 sayı bırakan Shaq, pazar gecesi de lig lideri Lakers'ın ipini çeken isim oldu. Shaq, Suns'ı sırtlarken de NBA severler eski günlerden nostalji izlettiriyor diyebilirim.
Bu arada kısaca geçmek olmaz. Utah Jazz son bir haftadır ligin en iyi basketbolunu oynadı. Tabi bunda Memo'nun katkısı büyük. Memo son maçlarda 20 sayı barajının altına inmiyor. Çaylak Derick Rose ise tam gaz oynamaya devam.
Bu arada haftanın tatlı haberi bütün basketbol severlerin sempati duyduğu efsane pivottan geliyor...Alonzo Mourning...