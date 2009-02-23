NBA Panorama







ARA GÖZBEK

All-Star arasının ardından bir haftanın panoromasında daha birlikteyiz. Geçtiğimiz haftaki All-Star panoramasında epeyce eğlendiğinizden eminiz.Bu hafta tekrar normal sezona döndük ve yepyeni gelişmeler ve istatistiklerle kendimizi güncelledik. Bunları elbette haftanın değerlendirmesinde konuşacağız ama bugün şöyle kısaca üstünden geçelim. Haftanın takımı Cleveland Cavaliers. Aslında Lakers ile beraber Cavaliers ama Lakers zaten iyi gittiği için çıkışı sebebiyle Cleveland'a hakkını vermemiz gerektiğine inandım. Aslında haftanın oyuncusu olarak LeBron James'i de seçmemizin sebebi budur.Lakers takım olarak zaten iyi ama Cavs'de LeBron adeta şov yapıyor diyebiliriz. Her rakibine maçı zehir eden LeBron takımının maçları kazanmasında en büyük payın sahibi. Boston severler için kötü haber...Garnett sakatlandı. Ve ciddi bir sakatlık. Birkaç hafta sahada olamayacak ve büyük ihtimalle şampiyon bu süreç içerisinde büyük yara alacak.Spurs'de ise Ginobili şoku gündeme oturdu. Ginobili sağ bacağından sakatlandı. Unutmayalım ki Arjantinli yıldız Spurs'ün en kilit oyuncularından biri. Sezon kötü başlayıp sonra toparlayan Spurs tekrar inişe geçecek gibi gözüküyor.