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Spor

NBA Panorama

NBA'de geride bıraktığımız hafta tabi ki en fazla konuşulan konu All-Star haftasonu. Ara Gözbek yazdı...

04 Şubat 2009 02:00



NBA'de geride bıraktığımız hafta tabi ki en fazla konuşulan konu All-Star haftasonu.


Haftanın takımı olarak seçmemizin nedeni Portland'ın gerçekten de bir ivme kazanması ve son bir haftadır bu ivmeyle devamlı yükselişte olmasıdır.

Yoksa geride bıraktığımız hafta Lakers'ta formda Celtics'te, San Antonio da... Haftanın oyuncusu olarak Kobe Bryant'ı seçtik. Aslında dün geceki performans olmasaydı seçer miydik? Bu tartışılır. Ama New York'ta, Broadway'de Knick potasına 61 sayı bırakınca haftanın oyuncusu oluverdi.

Bu arada NBA'de ayın oyuncuları Kobe Bryant ve LeBron James seçildi. Form tutmaya başlayan Andrew Bynum'a nazar değdi ve çok talihsizce sakatlandı. 3 ay sahada olmayacak.
 
Her sene All-Star döneminde takas dedikodular sarar her yeri. Bir çoğu da gerçekleşir. Bazıları çok sürprizli olur. Ama basketbolsevere diyebileceğimiz tek şek “Sıkı durun. Takaslar geliyor.”














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