T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA Panorama

Bir haftalık aradan sonra yeni yılda sizinle haftanın panoromasında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.

06 Ocak 2009 02:00

Bir haftalık aradan sonra yeni yılda sizinle haftanın panoromasında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.


ARA GÖZBEK / Tempo24


Bir haftalık aradan sonra yeni yılda sizinle haftanın panoramasında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir hafta ara verdiğimiz için bu günkü panoroma haftanın değil, son iki haftanın panoroması olarak düşünebiliriz.

NBA panorama - FOTOGALERİ

Bu hafta 'haftanın takımı' olarak gördüğümüz Los Angeles Lakers Aralık ayının ortasında bir sarsıntının ardından tekrar kendine geldi ve 25 Aralık gecesi, yani Noel gecesi evinde son şampiyon ve ezeli rakibi Boston Celtics'i sahadan sildi. Uzun bir aradan sonra haftanın oyuncusu seçilen Kobe Bryant, bu kategoride başı çekmesinin nedeni ekstra performansından değil, istikrarlı performansından diyebiliriz.

Sayı krallığında ve diğer kategorilerde pek fazla değişiklik yok. Kategorilerde birçok ismin banko olmasının dışındaki isimler devamlı değişmektedir. Haftanın incisi bölümüne bu hafta bir tane demeci koymaya layık görmemizin nedeni Spurs'ün kurt hocası Gregg Popowich'in verdiği enteresan bir o kadar da espri dolu demecine gölge düşürmek istememiş olmamızdır.

İşte sizlere 2009'un ilk panoraması.














ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24