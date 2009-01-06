NBA Panorama





























İşte sizlere 2009'un ilk panoraması.

Bir haftalık aradan sonra yeni yılda sizinle haftanın panoramasında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir hafta ara verdiğimiz için bu günkü panoroma haftanın değil, son iki haftanın panoroması olarak düşünebiliriz.Bu hafta 'haftanın takımı' olarak gördüğümüz Los Angeles Lakers Aralık ayının ortasında bir sarsıntının ardından tekrar kendine geldi ve 25 Aralık gecesi, yani Noel gecesi evinde son şampiyon ve ezeli rakibi Boston Celtics'i sahadan sildi. Uzun bir aradan sonra haftanın oyuncusu seçilen Kobe Bryant, bu kategoride başı çekmesinin nedeni ekstra performansından değil, istikrarlı performansından diyebiliriz.Sayı krallığında ve diğer kategorilerde pek fazla değişiklik yok. Kategorilerde birçok ismin banko olmasının dışındaki isimler devamlı değişmektedir. Haftanın incisi bölümüne bu hafta bir tane demeci koymaya layık görmemizin nedeni Spurs'ün kurt hocası Gregg Popowich'in verdiği enteresan bir o kadar da espri dolu demecine gölge düşürmek istememiş olmamızdır.