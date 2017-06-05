NBA finallerinde Golden State Warriors yolu yarıladı

NBA Finalleri ikinci maçında Golden State Warriors, Cleveleland Cavaliers'ı 132-113 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Stephen Curry ve Kevin Durant'in yıldızlaştığı maçta Curry 32 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle play-off kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, Durant 33 sayı, 13 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 5 blokla Golden State'e galibiyeti getiren isimler oldular.

Cavaliers cephesinde LeBron James'in, 29 sayı, 11 ribaund, 14 asist ve 3 top çalmayla yaptığı triple-double'ı ve Kevin Love'ın 27 sayısı yeterli olmadı.

Serinin bir sonraki maçı Cleveland'da Quicken Loans Arena'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.