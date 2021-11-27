NBA'den LeBron James'e yaptığı kutlama nedeniyle 15 bin dolar ceza

T24 Spor

NBA, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'e çarşamba akşamı Indiana'da attığı sayıdan sonra yaptığı kutlama nedeniyle 15 bin dolar para cezası verdi.

James, 4. çeyrekte Pacers potasına bir üçlük attıktan sonra kötü ünlü 'Sam Cassell dansı'nı yapmıştı. NBA, bu kutlamaya direkt olarak ceza yazıyor.

NBA, hareketin 'hakaret' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Lig, aynı zamanda Detroit Pistons karşısında Isaiah Stewart'la kavga ettiği maçtan sonra yaptığı küfürlü açıklama nedeniyle James'i uyardı. James, rakibine dirsek attığı için bir maç ceza almıştı.