NBA'de sezonun MVP'si Nikola Jokic seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-21 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic seçildi.

The Athletic'ten Shams Charania'nın aktardığına göre; Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 2020-21 NBA MVP ödülünü kazandı.

26 yaşındaki Jokic, bu sezon Nuggets formasıyla 26.4 sayı ve 10.8 ribaund ortalamalarıyla kariyer rekoru kırdı.

Sırp asıllı basketbolcu, 2014 draftında 41. sıradan seçilmişti. Jokic, MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi oldu.

Jokic, Stephen Curry ve Joel Embiid ile birlikte ödül için üç finalistten biriydi.