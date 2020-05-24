NBA'de sezonun kalan maçları temmuz sonu başlayabilir

NBA yönetimi, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun kalan maçlarının Florida'daki Disney World Resort'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşüyor. Maçların temmuz sonunda başlaması gündemde.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan maçları, Florida eyaletinin Orlando kentinde yer alan devasa eğlence parkı Disney World Resort'ta oynanabilir.

Bu amaçla NBA yönetimiyle eğlence parkının sahibi Walt Disney şirketi arasında kapsamlı görüşmeler yapılıyor.

Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanabilirse karşılaşmalar, temmuz ayı sonunda başlayabilir.

Tüm maçların 2 bin 500 kilometrelik bir alana yayılan Disney'e ait ESPN Spor Kompleksi'ndeki tesislerde oynanması planlanıyor.

Disney World Resort'ta Disney temalı eğlence parkları yer alıyor. Bölgede birçok otel de bulunuyor.