NBA'de play-off heyecanı devam ediyor: Furkan Korkmazlı 76ers, Boston karşısında 2-0 geriye düştü

NBA’de play-off heyecanı dün 4 karşılaşma ile devam etti.

İlk tur ikinci maçında Boston Celtics, milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ı 128-101 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Boston’da Jayson Tatum 33 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve Kemba Walker 22 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Philadelphia’da ise Furkan 15 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile maçı tamamladı. Joel Embiid’in 34 sayı, 10 ribaundluk performansı ise mağlubiyeti önleyemedi.