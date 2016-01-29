NBA All Star kadroları belirlendi

Bu yıl ilk kez ABD dışında, Kanada'nın Toronto kentindeki Air Canada Centre'da 13-15 Şubat'ta düzenlenecek 65. NBA All-Star organizasyonu'nda Doğu Karması ve Batı Karması'nın kadroları açıklandı.

2016 NBA All-Star'da onların şovunu izleyeceğiz⭐️⭐️⭐️ https://t.co/XyUDclS5br — Muhabirin Köşesi (@muhabirinkosesi) 29 Ocak 2016

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son şampiyon Golden State Warriors, Stephen Curry'nin ilk 5'te başlayacağı Batı Karması'nda yedekler arasına giren Klay Thompson ve Draymond Green ile 40 yıl sonra ilk kez All-Star'da 3 oyuncuyla temsil edilme hakkı kazandı. Dallas Mavericks'ten Dirk Nowitzki ve San Antonio Spurs'ten Tim Duncan gibi yıldız isimler ise All-Star kadrolarına giremedi.

Radikal'in haberine göre bu yıl 65'incisi düzenlenecek All-Star karşılaşmasının yedişer oyuncudan oluşan ve ligdeki 30 takımın başantrenörleri tarafından belirlenen yedekleri şöyle:

Doğu Karması: Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Chris Bosh (Miami Heat), Andre Drummond (Detroit Pistons), Paul Millsap (Atlanta Hawks)

Batı Karması: James Harden (Houston Rockets), Chris Paul (Los Angeles Clippers), Klay Thompson, Draymond Green (Golden State Warriors), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Karşılaşmada Batı Karması'nda Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Stephen Curry (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Doğu Karması'nda ise LeBron James (Cleveland Cavaliers), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks), Dwyane Wade (Miami Heat) ve Kyle Lowry (Toronto Raptors) ilk 5'te sahaya çıkacak.