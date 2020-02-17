NBA All Star'da kazanan Lebron Takımı oldu

NBA'de 69. kez düzenlenen All Star hafta sonu, Giannis Antetokounmpo'nun Takımı ile LeBron James'in Takımı arasında oynanan maçla sona erdi.

Ajanssporun haberine göre, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın anısına yenilenen formatla oynanan maçın ilk çeyreğinde LeBron'un Takımı, ilk 12 dakikayı 53-41'lik üstünlükle tamamladı. İkinci ve üçüncü çeyrekler öncesinde skorlar sıfırlandı. İkinci çeyrekte farka koşan Giannis'in Takımı, 51-30'luk skorla üçüncü çeyrek öncesinde toplam skor için büyük bir avantaj yakaladı.

Üçüncü çeyrek 41-41'lik eşitlikle sonuçlandı. Toplam skorda Giannis Antetokoumpo ve ekibinin 133-124'lük üstünlüğü oluştu. Kobe Bryant anısına düzenlenen bu maçta, yüksek skora; yani 133'e efsane basketbolcunun forma numarasına ithafen 24 sayı eklendi ve hedef sayı 157 oldu. Sürenin olmadığı son çeyrekte 157 sayıya ilk ulaşan, Anthony Davis'in serbest atış isabeti ile LeBron James'in takımı oldu.