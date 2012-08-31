Nazmiye Muslu'dan hem rekor hem altın!

2012 Paralimpik Oyunları'nda, halterde kadınlar 40 kiloda mücadele eden Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde Türkiye adına son mücadele eden sporcu olan Nazmiye Muslu, büyük bir başarıya imza attı. Milli halterci, Türkiye'ye oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Nazmiye Muslu, rakipleriyle arasındaki güç farkını ortaya koydu ve altın madalyaya rahat bir şekilde ulaştı. Nazmiye Muslu, 109 kiloluk kaldırışıyla Dünya ve Paralimpik Oyunlar rekoru kırmayı başardı.