'Nazmiye Hanım'ı kurtarmak için çocuk istemedik'

T24 - 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Zaman gazetesinin dün ortaya attığı, Demirellerin evliliklerinin ilk yıllarında bir kız çocuklarının olduğu ve kısa süre sonra da hayatını kaybettiği iddiyı yanıtladı. Demirel, “Nazmiye Hanım’ın hastalığı ciddiydi. Kurtarmak için çocuktan vazgeçtik” dedi.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkında dün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyaset dünyasında ve kamuoyunda “baba” diye anılan Demirel’in geçmişte biyolojik olarak da “baba” olduğu iddia edildi. Zaman Gazetesi’ndeki iddiaya göre Süleyman-Nazmiye Demirel çiftinin evliliklerinin ilk yıllarında bir kız çocukları oldu, kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Haberde, ölüm nedeni bilinmeyen çocuğun doğum ve ölümünün resmi kayıtlara girmesine rağmen Demirel çifti tarafından sır gibi saklandığı da iddia edildi. Demirel iseiddiayı kesin bir dille yalanladı. “Kaynağı ne olursa olsun kesinlikle böyle bir hadise yoktur, olmamıştır” diyen Demirel, böyle bir iddianın ortaya atılması konusunda yorum yapmak istemedi ve “Zaten önemli bir tartışma değildir” dedi.



Vatan gazetesinin haberine göre,Demirel çiftinin Nazmiye Demirel’in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle, çocuk defterini 59 yıl önce kapattığı öğrenildi. 1924 doğumlu olan Demirel, 1948’de İslamköy’de kardeş torunu oldukları 1927 doğumlu Nazmiye Demirel ile üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi. Ancak Nazmiye Hanım, 1951’de yakalandığı hastalığa yanlış tedavi uygulandığı için anne olma fırsatını yitirdi. Demirel’in doktoru Aylin Cesur’un verdiği bilgilere göre Nazmiye Hanım uzun süren bir tedavi uygulandıktan sonra sağlığına kavuştu, ancak doktorlar çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Tıbbi imkanların daha zayıf olduğu o dönemde yaşanan bu olay nedeniyle, Demirel çifti çocuk sahibi olma düşüncesinden vazgeçti. Cesur, Demirel’in verdiği yanıtı şöyle aktardı: “Rahatsızlık çok ciddiydi ve hayati tehlikesi vardı. Nazmiye’yi kaybetmedik, o herşeyden önemliydi. Doktorları dinleyince biz de çocuk sahibi olma defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.”





