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Spor

Nazmi Avluca üst tura çıktı İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 17:41

-Nazmi Avluca üst tura çıktı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 84 kiloda Nazmi Avluca, ilk turda İranlı rakibi Habibollah Akhlaghi'yi mağlup ederek üst tura çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stilde 60, 84 ve 120 kilolarda müsabakalar yapılıyor. Şampiyonada bugün ilk olarak, daha önce 2 dünya şampiyonluğu bulunan 84 kilo güreşçisi Nazmi Avluca, mindere çıktı. Avluca, zorlu mücadele sonunda, İranlı rakibi Habibollah Akhlaghi'yi 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) yenerek üst tura çıktı. Avluca'nın üst turdaki rakibi, Dominik Cumhuriyeti'nden Jose Antonio Arias Paredes'i yenen Ukraynalı Vasyl Rachyba oldu.

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