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Spor

Nazmi Avluca morali

Grekoromen stilde final şansını kaçırarak üçüncülük maçı oynayan Nazmi Avluca, Çinli rakibi Ma Sanyi'yi yenerek bronz madalya kazandı.

14 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına ikinci madalya güreşte geldi. Grekoromen stilde final şansını kaçırarak üçüncülük maçı oynayan Nazmi Avluca, Çinli rakibi Ma Sanyi'yi yenerek bronz madalya kazandı.

84 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nazmi Avluca, 2. turda Gürcistan'dan Badri Khasaia karşısında son derece rahat bir müsabaka çıkardı. Rakibini 4-0 ve 1-1'lik periyot skorlarıyla 2-0 yenen Avluca, 3. turda da İranlı Saman Tahmasebi'yi 2-0 (2-2/3-0) yenmeyi başardı. Avluca, yarı final müsabakasında ise Macar Zoltan Fodor karşısında 2-0 (1-2/1-1) yenilmekten kurtulamadı.

Avluca, akşam seansında bronz madalya müsabakasında Çinli Ma Sanyi ile karşılaştı. İlk periyodu 4-0 kaybeden Nazmi Avluca, dizinden sakatlanmasına rağmen sonraki iki periyodu 5-0 ve 6-0 kazanarak maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla bayanlar halterde Sibel Özkan'ın kazandığı gümüş madalyanın ardından milli takıma ikinci madalya kazandıran isim Nazmi Avluca oldu.

96 kiloda mücadele eden milli takımın Dünya Şampiyonu sporcusu Mehmet Özal, ilk turda Ukraynalı Oleg Kryoko karşısında 2-1 (4-2/1-2/1-1) galip geldi. Bu müsabakanın 2. periyotunda rakibine tekkol atmak isterken bacağından hafif bir sakatlık geçiren Özal'ın ilk tedavisi minderde yapıldı. Özal, son periyotta sakatlığı nedeniyle zorlanmasına karşın galip gelmeyi bildi.

2. turda Litvanyalı Mindausgas Ezerskis ile mücadele eden Mehmet Özal, ilk periyotu 2-2'lik skora karşın son teknik puanı aldığı için kazandı. 2. periyotta minder dışına çıktığı için puan veren Özal, 2-1'lik skorla bu periyotu yitirdi. Özal, son periyotta da 2-1 yenik durumdayken bitime 12 saniye kala yaptığı oyuna puan verilmeyince periyotu 3-1, müsabakayı da 2-1 kaybetti. Litvanyalı güreşçinin, 3. turda Rus rakibine yenilmesiyle Özal, oyunlara veda etmiş oldu.

120 kiloda mindere çıkan milli takımın genç sporcusu Rıza Kayaalp de ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Litvanyalı Mindausgas Mizgaitis ile karşılaşan Kayaalp, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan ilk periyotu, son teknik puanı rakibi aldığı için yitirdi. 2. periyotta kendi oyunuyla köprü pozisyonunda kalan Kayaalp, bitime 4 saniye kala tuşla yenildi.

Litvanyalı güreşçinin 3. turda Rus rakibine yenilmesiyle Kayaalp de oyunlardan elendi.

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