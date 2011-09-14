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Spor

Nazmi Avluca, bronz madalya kazandı İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 00:10

-Nazmi Avluca, bronz madalya kazandı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 84 kiloda Nazmi Avluca, Rus rakibini 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yarı finale kadar başarılı maçlar çıkaran, ancak sakatlığı nedeniyle Polonyalı Damien Janikowski'ye yenilerek altın madalya şansını kaybeden Nazmi Avluca, Rus rakibi Alan Anatolevitch Khugaev karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrede pasif güreşi nedeniyle yere yatan Khugaev karşısında son dakikada yaptığı çırpma yarıda kalan Nazmi, bu devreyi 1-0 yenik tamamladı. Uzatma bölümünde iki sporcu da puan alacak oyun yapamayınca, çekilen kura sonucu Nazmi Avluca, son 30 saniyeye yerde başladı. Karşılaşmanın minder hakemi, Rus sporcunun dışarda yaptığı oyuna 1 puan verdi. Ancak, Nazmi Avluca'nın antrenörlerinin yaptığı itiraz sonucunda, rakip sporcunun minderdeki koruma bölgesine bastığı izlenen görüntülerle kesinlik kazanınca, bu kez Nazmi Avluca'ya 1 puan verildi. Son 10 saniyede başka puan alan güreşçi olmayınca, Nazmi Avluca rakibini 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 2 dünya şampiyonluğu bulunan Nazmi Avluca bu kez bronz alırken, Türkiye'de şampiyonada ikinci madalyasını (96 kilo: Cenk İldem-Bronz) kazanmış oldu.

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