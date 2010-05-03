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Nazlıcan Toprak: 'Kocam beni açlığa terk etti'

Halis Toprak tatile çıktı, eşi çalışanlardan öğrendi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- İşadamı Halis Toprak'ın, boşanma kararı aldığı 18 yaşındaki eşi Nazlıcan Toprak'a kendisinden ayrılması için psikolojik baskı uyguladığı iddia ediliyor. Evliliğinde yaşadığı sıkıntılar yüzünden intihara bile teşebbüs eden Nazlıcan Toprak, hukuki işlemleri başlatmak için bugün harekete geçiyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; avukatıyla birlikte Sarıyer Adliyesi’ne gidecek olan Nazlıcan, “Hürriyeti tahdit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, tehdit ve kötü muamele” suçlamasıyla eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak.


Eşinin Cannes Film Festivali için bir aylığına yurt dışına gittiğini ve giderken evdeki çalışanlara "Bu kadına ekmek bile vermeyeceksiniz" emri verdiğini iddia eden Nazlıcan Toprak, yakınlarından alınan bilgiye göre suç duyurusunda şikayetlerini şöyle dile getirecek: “Kocam aylardır bana bakmıyor. Kredi kartımı iptal etti. İhtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Geçen hafta da Fransa’ya Cannes’a gitti. Bu seyahatini bile çalışanlardan öğrendim. En az bir ay yok. Köşk çalışanlarına 'O eve ekmek bile girmeyecek' diye talimat vermiş. Onlar da bu talimatı dinleyip bana yemek vermiyor. Yiyecek almaya paramız yok. Açlıkla karşı karşıyayız. Kocam beni açlığa terk etti. Bütün bunların yanı sıra köşke çıkmamam konusunda 'Yukarı çıkarsan senin bacaklarını kırarım’ diye tehdit de etti. Çok zor durumdayım.”


Şikayet sonucunda Halis Toprak hakkında dava açıldığı takdirde ünlü işadamı üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Geçen yıl nikah masasına oturan çift evlilikleriyle büyük tepki toplamıştı. 72 yaşındaki Halis Toprak’ın 17 yaşındaki Nazlıcan ile evliliği günlerce tartışılmıştı. Hatta Toprak’a kızları "Babamızın akıl sağlığı yerinde değil" diyerek evlilik akdinin iptali için dava açmıştı.

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