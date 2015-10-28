Nazlı Ilıcak'tan seçim hilesi iddiaları

1 Kasım seçimleri nedeniyle kış saati uygulamasına geçişin 8 Kasım'a ertelenmesini köşesine taşıyan Bugün yazarı Nazlı Ilıcak, "Acaba saatle, hileli yazılım arasında bir irtibat mı var? Hileli yazılım iddiasını Fuat Avni ortaya atmıştı. Doğru mu, yanlış mı bilemiyorum ama tedbirli davranmak gerekiyor" dedi.

Nazlı Ilıcak yazısında, "Cihan Haber Ajansı, geniş iletişim ağıyla, seçimlerin sonuçlarını denetleyebilecek bir birikime sahip. Acaba seçimlere kadar Cihan Haber Ajansı’na da bir kayyum atanır mı? Bundan da çekiniyorum. Zira, o takdirde, sonuçlar üzerinde manipülasyon kolaylaşacak" ifadelerine yer verdi.

Nazlı Ilıcak'ın Bugün gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

1 Kasım’da seçim var. Bu sıradan bir seçim değil. Seçimle gelen bir iktidarın, faşist yöntemlerle işbaşında kalma çabalarına şahit oluyoruz. Ahlâk sükût etmiş, hukuk ayaklar altında. İşte bu düzeni bir oy bile değiştirebilir. Bu yüzden, “Benim oyumun ne faydası olabilir”diye düşünmeyiniz.

Vatandaşlık görevini yerine getiriniz.



Seçimde hile olabilir mi? Olabilir… Sandığa sahip çıkınız. Oyunuzun takipçisi olunuz.



Türkiye’de saatlerin neden değiştirilmediği hususu ayrı bir tartışma konusu. Acaba saatle, hileli yazılım arasında bir irtibat mı var? Hileli yazılım iddiasını Fuat Avni ortaya atmıştı. Doğru mu, yanlış mı bilemiyorum ama tedbirli davranmak gerekiyor. Cihan Haber Ajansı, geniş iletişim ağıyla, seçimlerin sonuçlarını denetleyebilecek bir birikime sahip. Acaba seçimlere kadar Cihan Haber Ajansı’na da bir kayyum atanır mı? Bundan da çekiniyorum. Zira, o takdirde, sonuçlar üzerinde manipülasyon kolaylaşacak.



Türkiye karanlık günlerden geçerken, açık yüreklilikle tepki koyanlar, Türkiye’nin yarınlarını aydınlatan ışık huzmeleri olacaktır. Bu ışığa ihtiyacımız var. Suskun kalarak, karanlığın daha da koyulaşmasına izin vermeyiniz. Bunu diğer yayın organlarında çalışan meslektaşlarımız için de söylüyorum. Artık, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın”şeklindeki köhne zihniyetten kendinizi kurtarın. O meşhur cümleyi tekrarlayayım: SUSMA… SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK