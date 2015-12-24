Nazlı Ilıcak'tan Kanal D'den gönderilmesine ilk yorum: Her şey geçer, dostluk baki kalır

Nazlı Ilıcak, sunucusu olduğu "Pazar Gezmesi" programının yayından kaldırılarak Kanal D'deki işine son verilmesiyle ilgili olarak, "Aydın Doğan ve ailesiyle dostluğum olduğu için fazla da yorum yapmak istemiyorum. Her şey geçer, dostluk baki kalır. Hepimiz görüyoruz medyada neler yaşandığını" dedi.

Kanal D, kanalda yayınlanan "Pazar Gezmesi" programını sunan Nazlı Ilıcak ile ekibinin işine son verdi.

Kanal D İç Yapımlar’da toplu işten çıkarma yaşandı. D Productions bünyesinde çalışan ve aralarında editör, yönetmen ve yapımcıların olduğu 23 kişi bugün işten çıkartıldı.

İşten çıkartılanlar arasında henüz başlamayan sağlık programının ekibi ile Nazlı Ilıcak’la “Pazar Gezmesi” programının ekibi de bulunuyor.

Kararı T24'e değerlendiren Nazlı Ilıcak, "D Productions'taki ekibimden aradılar ve 'İşimize son verdiler' dediler. Türkiye'deki medya şartları malum. Herkes istediği gibi yorumlasın. Aydın Doğan ve ailesiyle dostluğum olduğu için fazla da yorum yapmak istemiyorum. Her şey geçer dostluk baki kalır. Hepimiz görüyoruz medyada neler yaşandığını. İş başka, dostluk başka. Fikri mücadeleme devam edeceğim" dedi.