 Nazlı Ilıcak'ın "casusluk" davası: Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil oldu

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015\'te Bugün Gazetesi\'nde yayımladığı iddiasıyla \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama\" suçundan müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak\'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı avukatının suçtan zarar göreme ihtimali dikkate alınarak davaya katılma talebi kabul edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, sanık Nazlı Ilıcak\'ın sözkonusu yazının görsel medyada açıklayıp açıklamadığının, sosyal medyada paylaşıp paylaşmadığının araştırılmasını talep etti.

\"BAŞKA YERLER DE YAYIMLAMIŞ OLABİLİR, BENİ BAĞLAMAZ\"

Söz alan sanık Nazlı Ilıcak ise söz konusu yazının çıktığı tarihte Bugün Gazetesi\'nde çalıştığını belirterek \"Söz konusu yazı bir haber değil, yorumdur. Başka yerler de yararlanmış olabilir. Bu beni bağlamaz\" dedi. Basın Kanunu\'nun 26. maddesinde düzenlenen 4 aylık hak düşürücü sürenin amacının basın özgürlüğünü korumak olduğunu da söyleyen sanık Ilıcak, \"Sosyal medyada benim tarafımdan paylaşılmadı. Paylaşım yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Savcının talebine katılmıyorum. Davanın düşürülmesini talep ediyorum\" diye konuştu. Sanık Nazlı Ilıcak\'ın avukatları da düşme kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı avukatı davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Sanık avukatları, bakanlığın talebini mahkemenin takdirine bıraktıklarını söylediler. Milli Savunma Bakanlığı avukatının da davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, RTÜK\'e yazı yazılarak söz konusu yazının sanığın devamlı katıldığı veya misafir olarak katıldığı programlarda açıklamada bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

