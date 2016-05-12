Nazlı Ilıcak'a "Davutoğlu'na hakaretten" 10 bin lira para cezası

Köşe yazısında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ilıcak’ın avukatı, müvekkilinin “zeka özürlü anlamına gelecek beyanını komplo teorilerine inananlar için söylediğini” belirtirken Davutoğlu’nun avukatı, sanığın bahsi geçen sözü “Başbakan’a söylediği açıktır” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özden Atik’in haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak katılmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Abdurrahman Sacid Göksu, şikayetlerinin devam ettiğini beliterek "Kimse inanmadığı şeyi söylemez. Sanığın bu sözü Başbakan'a söylediği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"Başbakan'a söylemediği açıktır"

Sanık Nazlı Ilıcak'ın avukatı Muhammet Selim Ateş ise müvekkilinin komplo teorilerini üretenlerle, buna inananları ayrı ayrı değerlendirdiğini belirterek "Müvekkilim komplo teorilerine inananlara karşı zeka özürlü anlamına gelecek beyanı vardır. Sayın Başbakan'a söylenmediği açıktır. Ayrıca müvekkilim uzun yıllar gazetecilik yapan, milletvekilliği yapmış, 28 Şubat döneminde mecliste tek başına başörtüsü hakkını savunmuş, cesur ve demokrat bir gazetecidir. Bir şahsa bir şey söylemek istediği zaman lafı dolandırmadan direkt söylemesini bilebilecek biridir. Müvekkilimin şikayetçiye yönelik bir beyanı yoktur. Beraatını talep ederim" diye konuştu.

Hakim, "Kamu görevlisine hakaret" ten sanık Nazlı Ilıcak'ı suçlu bularak 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Suçlamaları reddetmişti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Nazlı Ilıcak'ın 28 Nisan 2015 tarihli köşe yazısında "Komplo Teorileri ve Gerizekalılar" başlıklı yazısında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği öne sürülüyordu. İddianamede, sanık Ilıcak hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu. Önceki celse duruşmaya katılan Nazlı Ilıcak, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret etmediğini belirterek suçlamaları reddetmişti.