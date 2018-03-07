Nazlı Ilıcak'a bir dava daha: Kara Kuvvetleri, casuslukla suçluyor

'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın şikâyeti üzerine ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Ilıcak hakkında 'müebbet hapis' talep edildi. Hazırlanan iddianamede, Nazlı Ilıcak'ın Bugün Gazetesi'nde 2 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan 'Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler' başlıklı yazısına dikkat çekildi. Bu yazıda Ilıcak'ın Genelkurmay Başkanlığı'na ait 090046 sayılı gizli yazıyı yayınladığı kaydedildi.

İddianamede Ilıcak'ın savunması var

Söz konusu gizli ibareli yazının imha edildiği, imha edildiği halde şüphelinin eline ulaştığı belirtildi. Nazlı Ilıcak'ın devletin imha edilmiş gizli ibareli bir belgesini yayınlamak suretiyle 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçunu işlediği kaydedilen iddianamede Ilıcak'ın savunmasına da yer verildi.

Ilıcak savunmasında, eline ulaşan belgeyi basın-yayın ve ifade özgürlüğü nedeniyle haber alma hakkı sonucunda kamuoyu ile paylaştığını, haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi olmadığını iddia etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame kapsamında, Nazlı Ilıcak hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçu kapsamında müebbet hapis istendi. Ilıcak, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.