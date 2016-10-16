Nazlı Ilıcak: Yol arkadaşlarım Meclis’te olacak ben terörist olacağım; onlar ne ise ben de oyum!

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu yazarlar Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan kendilerini ziyarete gelen CHP heyetine ‘Kürt sorununun çözümü konusunda CHP’nin inisiyatif alması’ gerektiğini söyledi. Milletvekili Mahmut Tanal’ın görüştüğü gazeteci Nazlı Ilıcak, milletvekilliği sırasında Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle TBMM gelen kuruluna girebilmesi verdiği mücadeleyi hatırlatarak, “Yol arkadaşlarım Meclis’te olacak ben terörist olacağım biz onlarla yol arkadaşıydık. Onlar ne ise ben de oyum” dedi.

Tanal, Duvar’dan Hülya Karabağlı’ya cezaevlerinde ‘FETÖ’ tutuklarına mektup yasağı olduğunu söyledi. Dışarıdan gelen mektuplara da izin verilmediğini ifade etti.

CHP milletvekilleri Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Utku Çakırözer’in cezaevinde ziyaret ettiği yazarlar Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan, kendilerine Sözcü ve BirGün gazeteleri verilmediğini, Cumhuriyet gazetesinin ise belli aralıklarla verildiğini aktardı.

Heyetin yazılı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-12 Eylül dönemiyle bugün arasında kıyas yapan Necmiye Alpay, “ülkede iç savaş tehlikesi” olduğunu, kışkırtıcı söylemlerin bunun zeminini hazırladığını ifade etmiştir.

-Kürt sorununun çözümü konusunda CHP’nin inisiyatif alması gerektiğini düşünen yazarlar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında cezaevlerinde baskıların ağırlaştırıldığını da aktarmıştır.

-Yazarlık hayatının bölündüğünü ifade eden Alpay, dışarıdan mektup almakta ve dışarıya mektup göndermekte sorunlarla karşılaştıklarını da söylemiştir. Ayrıca yazarlara kitap kısıtlaması uygulandığı da bilinmektedir.

-Aslı Erdoğan’ın sağlık sorunları yüzünden cezaevi koşullarında her geçen gün daha da zorlandığını değerlendiren CHP heyeti, Erdoğan’ın sağlık sorunlarının kalıcılaşması riskiyle karşı karşıya olduğunu da gözlemlemiştir.