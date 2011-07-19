Nazlı Hamarat: Türkiye'nin yeni 'show girl'ü olmak istiyorum

T24 - Şarkıcı Nazlı Hamarat; '24 Saat' adındaki ilk maksi single'ıyla müzik piyasasına girdi. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Hamarat; Türkiye'nin yeni show girl'ü olmak istediğini söylüyor.
'İki yıldır çalışıyorum'
Sabah'ın Günaydın ekinde yer alan habere göre, Emir Şaşmaz'ın prodüktörlüğünde hazırlanan üç şarkılık maksi single'da; Costi Ionita, Ozan Çolakoğlu, Lütfü Bayülken, Cihan Okan ve Burak Buluç gibi isimlerin şarkıları yer alıyor. İki senedir albümü için durmadan çalıştığını belirten şarkıcı; maksi single'a da adını veren '24 Saat'e bir klip de çekti.