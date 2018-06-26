Nazire Kalkan Gürsel'den "İftira attınız, nitekim MHP'yi yıkamadız" diyen Bahçeli'ye: Bu intikam mı, infaz mı listesi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin ismini "yayınladı". Listede Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel'in ismide yer aldı. Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel, Bahçeli'ye tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Bahçeli, 70 ismi tek tek yazdı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim!

Bahçeli'ye "Bu bir intikam listesi mi? Yoksa bu bir infaz listesi mi?" diye soran Nazire Kalkan Gürsel, yapılmak isteninin Türkiye'yi terörize etmek olduğunu yazdı. Hesabının sorulması gerektiğini ifade eden Gürsel, yapılanın "hainlik" olduğunu yazdı.

Nazire Kalkan Gürsel, Twitter'da, paylaşımı şöyle: