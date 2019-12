Nazire Dedeman'dan Meclis'e silah çağrısı: Yapmayın sayın vekilim

T24

Vekillere yeni tasarı için öneriler

Tasarı ne getirecek?

Her yıl 4 bin 500 kişinin ateşli silahlar nedeniyle öldüğü Türkiye'de değiştirilecek silah yasası ile 5'e kadar silah edinme olanağının önü açılacak. Milliyet'in haberine göre, yeni Meclis'in en önemli tartışmaları arasında yer alan bu düzenleme öncesi tek oğlunu silahlı bir kavgada kaybetmiş olan Dedeman milletvekillerine şu çağrıyı yaptı:"Ülkemizde her yıl ortalama 4.500 kişi ateşli silahlarla hayatını kaybetmektedir. Mağdur aileleri de eklerseniz her yıl en az 25 bin kişinin bireysel silahlarla hayatı karartılmaktadır. Yeni Silah Kanun Tasarısı bu dönemde tekrar gündeme geldiğinde, söz konusu yasa çalışmasını son haliyle kabul etmemiz mümkün değildir."Armağan silah kavramı eleştiriye açılmalı ve kanun kapsamından çıkarılmalıdır. Biber gazı yoğunluğu oranının ne olacağı belirlenmelidir. Kurusıkı silahlarla ilgili kanuni düzenlemenin tüm maddeleri bu kanun ve ilgili yönetmeliklerine aktarılmalı.Hiçbir silah veya malzemenin basın ve yayın yoluyla "aleni ve/veya gizli yöntemlerle" reklam ve tanıtımı yapılamayacağı gibi; her türlü ortam ve yöntemlerle tanıtım, pazarlama ve reklamı yapılmamalıdır.Havalı silahlar, kurusıkı silahlar ve biber gazının 18 yaşın üzerindekilere satışına izin veriliyor. Yaş sınırı 21 olmalıdır. Birinci kategoride bulunan tabancalar ile biber gazı, havalı silahlar ve kurusıkı silahları edinme yaşı 21 olarak kabul edilmelidir. Çünkü; ülkemizde, kriminolojik açıdan suç işleme oranının yüksekliği ve ateşli silahlarla ölüm ve yaralamalara ilişkin istatistiki verilere dayanılarak, ruhsat alma yaş sınırı 25 olmalıdır. Özellikle, 15-25 yaş arası ölümle sonuçlanan ateşli silahlarla intihar oranı oldukça yüksektir. Risk 35 yaşa kadar devam etmektedir. 25-30 yaş arasında ise ateşli silahlarla ölümler en yüksek düzeye ulaşmaktadır.Suça göre değil, cezaya göre düzenleme yapılmalıdır. Örneğin TCK m. 79 ve 80 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları tasarıda sayılmamakla birlikte, ağır suçlardır. Dolayısıyla, bu gibi ağır suçları işleyenler de cezaya göre düzenleme yapılması halinde ruhsat alamamalıdır.Bir kişiye en fazla 1 adet silah edinme izni verilmelidir. Görevleri gereği tehdit altında olan kamu görevlilerine silah taşıma izni verilebilir. Taşıma yetkisine sahip olabilecek kişilerin, meslek ya da icra ettikleri iş bakımından hayati tehlike halinde bulunmaları koşulu aranmalıdır.Bar, pavyon, gece kulübü, düğün salonu, diskotek ve taverna gibi alkollü içeceklerin tüketildiği toplu eğlence yerlerinde; kamuya açık alanda yapılan düğün, kına, nişan, sünnet gibi törenlerde ve trafikte ateşli silah bulundurulmamalıdır. Mahkeme binalarına silahla giriş yasağı herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır.Silah bulundurulamayacak yerlere silahla girme suçunun birden fazla işlenmesi halinde, silah müsadere edilmeli ve ruhsat iptal edilmelidir. Trafikte silah bulundurulmasının cezalandırılması bu madde kapsamına alınmalıdır.Merkezi veri tabanı, çipli ve TC kimlik numarası olan silah taşıma veya bulundurma belgesi, ruhsatlandırma öncesi sertifikalandırılmış zorunlu eğitim, ruhsat sonrası kriminal ve sağlıktan kaynaklanan otomatik iptal sistemi, eş, aile hekimi, avukat gibi ruhsatlandırmaya referans sistemi getirilmeli.TBMM İçişleri Komisyonu'nca son şekli verilen Silah Yasa tasarısı, bir kişinin 2'si taşıma olmak üzere toplam 5 silaha sahip olmasının önünü açıyor. Tasarı özetle şu düzenlemeleri içeriyor:- Bir yıl ve üzeri hapis cezası alanlara silah ruhsatı verilmeyecek. TCK'daki "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla alenen tehditte bulunmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından hüküm giymiş olanlar ile vergi kaçıranlara ruhsat verilemeyecek.Ancak, bu suçlardan mahkum olanlar, belirli koşullar altında valiliklerde oluşturulacak komisyon aracılığıyla silah ruhsatı alabilecek.- Uyuşturucu kullanan ve bulunduranlarla, çocuk tacizcileri, ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvet ve zimmet suçlarından mahkum olanlar silah ruhsatı alamayacak.- İnternet üzerinden silah reklâmı yapılabilecek, fuar, gösteri, basılı matbuat gibi reklâmlar da yine serbest olacak.- Halen silah ruhsatı için istenen "tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu" yerine, tek doktorun vereceği rapor yeterli olacak.- Yine silah ruhsatı için en az 21 yaşında olmak gerekecek, ancak 5 fişeğe kadar atış yapabilen pompalı av tüfekleri için 18 yaşında olmak yeterli olacak.