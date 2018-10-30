"Nazımiye'de iki asker donarak öldü, acaba en son ne konuştular, önce hangisi dondu, diğeri bunu gördü mü ve aklından son geçen neydi?"

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel'in Tunceli Nazımiye'de donarak hayatını kaybetmeleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Kendisinin de aynı yerde askerlik yaptığını belirten ve bir gece nöbetteyken donarak ölmekten jandarma komutanı sayesinde kurtulduğunu ifade eden Özbey, "Acaba en son ne konuştular? Önce hangisi dondu? Diğeri bunu gördü mü? Ve arkadaşı donduğunda... Yani ölümle tek başına kaldığı o büyük yalnızlıkta... Aklından en son geçen şey neydi" diye sordu.

Özbey'in, Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde bugün (30 Ekim) yayımlanan köşe yazısı şöyle:

Tunceli, Nazımiye. Ben de orada yaptım askerliğimi. -22’ye düştüğünü bilirim. Altta içlik, iki kazak, eşofman, en üstte kamuflaj... Astronot gibi.

Bir gece 02.00-04.00 nöbeti.

Yerleşkenin dağa bakan nöbetçi kulübesi.

Nöbette sigara yasak. Karanlıkta yerini belli ediyor, keklik gibi avlanıyorsun.

Ama o gece istesen de içemezsin. Günlerdir kar fırtınası var.

Nöbetin 15’inci dakikasında fırtına birdenbire çok şiddetlendi.

Ben böyle şey görmedim; kulübenin içi 10 dakikada, yarı belime kadar kar doldu.

Mevziyi terk edemezsin.

Telefon, telsiz yok. Bağırsan duyulmaz, uzak.

Nasıl bir uğultu, anlatamam.



***



Kara saplanmış astronot gibi, olduğum yerde hareket etmeye çalışıyorum.

Gittikçe ayaklarımdan can çekilmeye başladı.

Mümkün değil, bir saat daha dayanamam.

Bir sonraki nöbetçi ölümü bulacak.

Hayatta en yalnız hissettiğim andır. Sadece ölüm ve ben...

Mesleki deformasyon herhalde. Gözümün önüne gazetede yapılmış haberim geldi.



***



Jandarma komutanı enteresan, cin gibi bir adamdı.

O sayede yazıyorum şimdi bunları. Geceleri uyumaz, ofisinin ışığı hep yanardı.

O saatte durumu fark ediyor. Hemen kulübelerin kontrol edilmesini ve nöbetçilerin değiştirilmesini emrediyor.

Diğer üç nöbet kulübesinde üç asker daha var.

Tecilli gittiğim için benden 10 yaş küçük çocuklar.



***



Nazımiye’de iki asker donarak öldü.

O gece yerden dizlerime kadar tırmanan o bembeyaz karanlıkta.

Benden 20 yaş küçük çocuklar.

Acaba en son ne konuştular?

Önce hangisi dondu?

Diğeri bunu gördü mü?

Ve arkadaşı donduğunda...

Yani ölümle tek başına kaldığı o büyük yalnızlıkta...

Aklından en son geçen şey neydi?