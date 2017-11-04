Nazımiye kırsalında çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Nazimiye\'nin Dereova kırsal kesiminde sürdürülen operasyonlarda, arazi arama-tarama çalışmaları sırasında ele geçirilen silah, patlayıcı ve mühimmatlarla ilgili Tunceli Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

\"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz Dereova kırsalında yapılan operasyonda harabe bir ev içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 6 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 150 adet bixi mühimmatı, 94 adet M-16 mühimmatı, 35 kg amonyum nitrat, 16 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet kamera, 2 adet el telsizi, 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneği anahtarı, 1 adet izole bant, 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet akü, ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürümektedir.\"



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