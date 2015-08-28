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Nazımiye Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırıda ağır yaralanan polis hayatını kaybetti

Saldırıda 2 polis yaralandı, 2 PKK üyesi de öldürüldü

28 Ağustos 2015 23:48

Nazimiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen roketatar ve otomatik silahlarlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis hayatını kaybetti. Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 2 polis yaralandı, 2 PKK'lı öldürüldü. Aynı çatışmada, kaymakam koruması polis de hayatını kaybetmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti. 2 PKK’lı öldürülürken, 2 polis de yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis de hayatını kaybetti. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaymakamlık lojmanlarına eş zamanlı olarak roketatar ve uzun namlululu silahlarla düzenlenen saldırıda, kaymakam koruması polis şehit oldu. Bir süre PKK’lılarla tek başına çatışan polis memuru, ağır yaralandı. Helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Özel Harekat polis memuru burada yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı diğer 2 polisin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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