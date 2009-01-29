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Nâzım'ın Vera'ya sürprizleri

Müjdat Gezen, Nâzım Hikmet'in büyük aşkı Vera'ya yaptığı sürprizleri ilk kez anlattı.

29 Ocak 2009 02:00

Müjdat Gezen, Nâzım Hikmet'in büyük aşkı Vera'ya yaptığı sürprizleri ilk kez anlattı. 

Sabah'ın haberine göre; Keyf-i Sibel programına konuk olan ünlü tiyatrocu şunları söyledi:

Ölümünden sonra bulsun

"Nazım Hikmet'in eşi Piraye Hanım'ı, üvey oğlu Mehmet Fuat'ı, karısı Vera'yı, Ekber Babayev'i tanıdım. Piraye Hanım bize çaylar yapardı. Savaş (Dinçel), Yaman, ben, Oğuz Demircan böyle bir gruptuk. Daha sonra Moskova'ya gittiğimde Vera ile tanıştım. Müthiş güzel bir kadındı. Vera bana inanılmaz bir hikaye anlatmıştı. Nazım evin çeşitli yerlerine pusulalar ve çeşitli hediyeler hazırlamış, ölümünden sonra karısı bulsun diye... Gelmiş geçmiş en büyük beş şairden birinin yapabileceği bir şey bu." Gezen programda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine diktiği çınar ağacının hikayesini de anlattı: "Nazım'ın vasiyet gibi şiiri var. Anadolu'ya gömülmek istiyordu. Tabela astım, 'Nazım Hikmet Bu Ağacın Altında Yatıyor' diye, mezarından da bir avuç toprak getirdik."

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