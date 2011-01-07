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Yaşam

NAZIM HİKMET'İN YENİ DOĞUM TARİHİ ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 16:35

-NAZIM HİKMET'İN YENİ DOĞUM TARİHİ   ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Bugüne kadar genellikle 20 Kasım 1901 olarak bilinen Nazım Hikmet'in doğum tarihinin, şairin eniştesinin hatıratında 17 Ocak 1902 olarak yer aldığı ortaya çıktı.  Halet Çambel arşivinde yapılan bir araştırma sonucunda Nazım Hikmet'in doğum tarihinin aslında yanlış bilindiği anlaşıldı. Nazım Hikmet'in halası Mediha Hanım'ın, önemli bir hukukçu ve güçlü bir edebiyat diline sahip kocası Memduh Ezine'nin günlüklerini içeren defteri, küçük oğlu ve Nazım'ın yakın arkadaşı Orhan Ezine tarafından, koruması ve sahip çıkması için amcasının kızı Halet Çambel'e verildi. Daha önce bazı yayınlarda da yer alan, Halet Çambel'in amcası Memduh Ezine'nin hatıratı, M. Melih Güneş'in dikkatini çekti. Güneş, yaptığı araştırma sonucunda şairin bugüne kadar bilinen doğum tarihinin 17 Ocak 1902 olduğu bilgisine ulaştı. Memduh Ezine hatıratındaki Nazım Hikmet'in dünyaya geldiği tarihe ilişkin bilginin yer aldığı sayfanın çevirisi şöyle: ''4 Kanunusani 317. Çok şükür Cenab-ı Hakk'a, aileye bir vücut daha karıştı. Yengen Celile Hanım bugün saat dörtte vaz-ı haml etti. Dayı Beyin Hikmet'in bir oğlu dünyaya geldi. Kendisi ''Mehmet Nâzım'' diye çağrıldı. Gerek vaz-ı haml esnasında ve gerekse yedi yatağı kalkıncaya kadar bir müddet zarfında orada başlarında bulunmak ve muavenet etmek üzere Hikmet'in evine gitmiştik. Sen sonradan oraya götürülmüş idin ki dayının sokak kapısından içeriye girmekliğini müteakip Nazım doğuyordu. Bunu senin ayağının uğuru saydık ve müteyemmin addettik. Cümle ile beraber Cenab-ı Hak, bu Nazım kulunu da muammer ve hayırlı kılsın.'' Yapı Kredi Yayınları, hatıratı bu yıl içinde kitaplaştıracak.

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