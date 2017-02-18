Nâzım Hikmet'in "Tepemde bir de çınar olursa" vasiyetini yerine getiren muhtar hayatını kaybetti

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Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,

- öyle gibi de görünüyor -

Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni

ve de uyarına gelirse,

tepemde bir de çınar olursa

taş maş da istemez hani...



Bu dizeler Nâzım Hikmet'in, ölümünden 10 sene önce yazdığı "Vasiyet" adlı şiirinden.

Nâzım'ın bu dünyaya veda edişinin bir yıl ertesinde, 3 Haziran 1964'te, İznik'e bağlı Müşküle Köyü'nde bir araya gelen 5 kişi, şairin mezarı bir gün o çok sevdiği memleketine getirilirse altına gömülsün diye, İznik Gölü'nü gören bir zeytinliğe bir çınar fidanı dikerler. Maalesef o çınar bugüne ulaşamaz ama hem bu "vasiyet"e hem de çınara hayat verenler belki de farkında olmadan ölümsüzleşirler. Nâzım Hikmet'i Bursa Hapishanesinden tanıyan Müşküleli İsmail Başaran, çınarın dikildiği zeytinliğin sahibi Rıfat Talan, yine Nâzım'ın hapishane arkadaşı ressam İbrahim Balaban, mimar Emin Canpolat ve köyün genç muhtarı Fevzi Kavuk'tur bu beş kişi.

"Çınarlı köyün muhtarı"

Evrensel'de yer alan habere göre, "Çınarlı köyün muhtarı" olarak anılmasına vesile olan bu olayın kahramanlarından Fevzi Kavuk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamı boyunca mücadelesi ve yaptıkları dolayısı ile "Köylü önderi", "devrimci", "efsane muhtar", "siyasetçi" gibi bir çok vasıfla anılan Kavuk, 1931 yılında Müşküle'de doğdu. Nâzım Hikmet'le birlikte Bursa Cezaevinde yatan edebiyatçı İsmail Başaran ile aynı köyden olan Kavuk, o dönemde köye atanan ilerici öğretmen Seyfi Alp ile de yakınlık kurdu ve ufku genişledi. 25 Ağustos 1960 ve 12 Eylül 1980 arasında geçen 20 yılda Müşküle Köyü'nün muhtarlığını yapmış ve ilk sosyalist muhtar olarak hafızalara kazınmıştır Fevzi Kavuk. 1965 ve 1969 yıllarındaki seçimlerde Bursa'dan milletvekili adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyların çoğunluğunu alması, Müşküle Köyü'nü de ilgi odağı haline getirmiştir. O yıllardan bu yana da Müşküle Köyü "Çınarlı köy", Fevzi Kavuk da "Çınarlı köyün muhtarı" olarak bilinir.

Yaşamı boyunca üretici köylü mücadelesinin içinde kendisini var eden devrimci muhtar Fevzi Kavuk, Marmarabirlik ve Tarım-Kredi ve Köy-Koop yönetimlerinde görev aldı. Marmara Köylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucuları arasında bulundu.

Devrimci muhtar 19 Şubat Pazar günü uğurlanacak

86 yıllık yaşamını mücadele ile geçiren çınarlı köyün muhtarı Fevzi Kavuk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çınarlı köyün Muhtarı'nın cenazesi, 19 Şubat Pazar günü, Müşküle Köyü'nde kılınacak öğle namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.