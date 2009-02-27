Nazım Hikmet'in 'Son Şiirler'i İspanya'da

Nazım Hikmet'in 1962-63 yıllarında yazdığı şiirler, İspanya'da, "Poemas Finales II" (Son Şiirler II) adı altında yayımlandı.



İspanyol çevirmen Fernando Garcia Burillo'nun 2000 yılında yayımladığı Nazım Hikmet'in son dönemine ait şiirlerinin yer aldığı "Son Şiirler" kitabının ikincisi 9 yıl sonra tamamlandı.



Madrid'de yaşayan çevirmen Çağla Soykan'ın da katkılarıyla hazırlanan, "Doğu ve Akdeniz" yayınevi tarafından basılan 203 sayfalık ikinci kitapta, ünlü şairin 1962-63 yıllarında yazdığı şiirler Türkçe ve İspanyolca olarak yer alıyor.



İspanyol basını kitap hakkında olumlu eleştirilerde bulundu. Nazım Hikmet'in özellikle siyasi şiirlerinde çok farklı bir üslup kullanarak okuyucuya "umut verici bir ufuk" açtığını belirten basın, kitaptaki "İspanya" adlı şiirle ilgili olarak, "Nazım'ın ülkemizi referans aldığını gösteren bir şiir" yorumunda bulundu.



(AA)

