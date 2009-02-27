T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nazım Hikmet'in 'Son Şiirler'i İspanya'da

Nazım Hikmet'in 1962-63 yıllarında yazdığı şiirler, İspanya'da, "Poemas Finales II" adı altında yayımlandı.

27 Şubat 2009 02:00

Nazım Hikmet'in 1962-63 yıllarında yazdığı şiirler, İspanya'da, "Poemas Finales II" (Son Şiirler II) adı altında yayımlandı.

İspanyol çevirmen Fernando Garcia Burillo'nun 2000 yılında yayımladığı Nazım Hikmet'in son dönemine ait şiirlerinin yer aldığı "Son Şiirler" kitabının ikincisi 9 yıl sonra tamamlandı.

Madrid'de yaşayan çevirmen Çağla Soykan'ın da katkılarıyla hazırlanan, "Doğu ve Akdeniz" yayınevi tarafından basılan 203 sayfalık ikinci kitapta, ünlü şairin 1962-63 yıllarında yazdığı şiirler Türkçe ve İspanyolca olarak yer alıyor.

İspanyol basını kitap hakkında olumlu eleştirilerde bulundu. Nazım Hikmet'in özellikle siyasi şiirlerinde çok farklı bir üslup kullanarak okuyucuya "umut verici bir ufuk" açtığını belirten basın, kitaptaki "İspanya" adlı şiirle ilgili olarak, "Nazım'ın ülkemizi referans aldığını gösteren bir şiir" yorumunda bulundu.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24