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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet'in çocukluğu oyuncak müzesinde

Şair Nazım Hikmet'in çocukluk eşyaları, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Şair Nazım Hikmet'in çocukluk eşyaları, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor.


Müzeden yapılan açıklamaya göre, şairin ölümünün 47. yıl dönümü için Nazım Hikmet Vakfının katkılarıyla düzenlenen sergide, Hikmet'in çocukluk pelerini, hırkası, ayakkabısı, mama kaşığı ve Moskova'daki çalışma odasında bulunan oyuncaklar yer alıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen müzenin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın şunları kaydetti:
''Nazım Hikmet oyuncakları çok severdi. Nazım Hikmet Vakfının katkısıyla düzenlenen bu sergide ünlü şair ilk kez bir oyuncak müzesinde yer alıyor. Nazım Hikmet'in sergilenen eşyaları, 100 yıl önceki çocuk dünyasının izlerini taşıması açısından ayrıca önem taşıyor.''


Akın, Nazım Hikmet'in çocukluğunun önemli bir bölümünün Göztepe semtindeki Taşmektep Sokağı'nda geçtiğini belirterek, bu sergiyle şairin çocukluğunun koşup oynadığı Göztepe'de yıllar sonra yeniden canlandırıldığını ifade etti. Sergi 4 Temmuz'a kadar gezilebilecek..

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